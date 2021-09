Põhja-Sakala vald osaleb kolmandat aastat üle-eestilisel maal elamise päeval. See loob kõigile maale elama asumisest mõelnud inimestele võimaluse tutvuda omavalitsustes pakutavate teenustega ning saada osa külakogukondade igapäevaelust. Sel aastal on põhitähelepanu Kõpu piirkonna tegemistel ning värvi annavad juurde Suure-Jaani Tervisekoja kohvik Kukemari koos tuletõrjetorni külastamisega ning Suure-Jaani noortekeskuse BMX-i ja tõuksikool.

Omavalitsuse vaatepunktist keskendutakse sotsiaalvaldkonna tutvustamisele. Kõpus on värskelt valmis saanud sotsiaalteenuste keskus ning kõigil on võimalik oma silmaga sellel päeval maja üle vaadata. Maja on endisest hooldekodust ümber ehitatud 13 toaga keskuseks abivajajatele ning koht, kus eakad saavad aega veeta.