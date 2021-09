Ettevõtte juht Arti Kütt ütles, et selle otsuse tegemiseks oli mitu põhjust. Nende seast tõi ta kõigepealt välja selle, et nii saab Cleveron senisest enam keskenduda põhitegevusele – pakiautomaatide arendusele, tootmisele ja ekspordile.

2016. aastal toodetud pakiautomaadid olid Cleveroni robootiliste toodete kõige esimene seeria, mis kasutusse läks. Jutt käib nendest kaheksast tornikujulisest pakirobotist, milles üks asetseb Viljandis Uku keskuse juures. Ettevõtte esmane eesmärk oli selgitada välja, kuidas tema arendatu toimib ning kuidas saab hakkama erinevate ilmaoludega: talvel külma ja suvel kuumaga. See eesmärk on Arti Küti sõnul täidetud. «Katsetamise periood õigustas ennast. Kontrollisime, et toode töötab ja on efektiivne. Eestis on automaadid püsti olnud juba üle viie aasta, mis annab kõvasti kindlustunnet.»