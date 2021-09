Valiti uued kirikukogu saadikud ja asemikud ning uus revisjonikomisjon. Anti välja kiriku sõbra ning aasta töö­tegija tiitel. Kiriku sõbra aunime on eelmistel aastatel saanud Viljandi muuseumi juht Jaak Pihlak ning Suure-Jaani muusikafestivali eestvedaja professor Andres Uibo. Tänavu tunnustati sotsiaalministeeriumi vanemkaplanit Katri Aaslav-Tepandit tegevuse eest hooldekodude ja raviasutuste hingehoidja süsteemi käivitamisel. Viljandi praostkonnas toimib see Pärsti pansionaadis, Viljandi hoolekandekeskuses, Lõhavere ravi- ja hooldekeskuses ja Põltsamaa Kodus. Süsteem on sisse seatud koroonaajal: kui sugulased ja teised külalised patsientide juurde ei pääse, on hingehoidjad saanud neid trööstida. Katri Aaslav-Tepandi oli Tallinnas koosolekuga ühenduses videosilla vahendusel, lilled ja tänukiri toimetati talle hiljem kätte.