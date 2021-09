Volikogu otsustas Raassilla motokeskusele 334 000 eurot lisaraha anda

Kevadel selgus, et Raassilla motokeskuse rajamine kujuneb arvatust enam kui 700 000 eurot kallimaks. Seepeale projekti kriitilise pilguga üle vaadanud ja väiksemaks teinud ning uue hanke korraldanud mittetulundusühingust motoklubile käiks ehitus aga ikka üle jõu, sest odavaim pakkumine on ligi pool miljonit kallim, kui tal praegu on. Motoklubi pöördus abi saamiseks uuesti Viljandi valla poole ning palus 334 000 eurot lisaks.