Mitmel hommikul õnnestus köögiaknast vaadelda väike-konnakotkaste jahipidamist. Noorlind jälgis huviga, kuidas isaslind, kes talle nähtavasti eeskujuks oli, rohust hiiri noppis. Et need nipid ja lähenemisviisid tuli temalgi selgeks saada, laskus ta pärast pikka vaagimist ja terava pilgu koondamist korduvalt pisiloomade järele. Tore oli näha, et sööstud kandsid vilja. Nüüd on kotkad juba teel lõunasse ja puud kirjumad.