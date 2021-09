Cleveroni tegevjuht Arti Kütt rääkis, et ettevõtte fookus on seni olnud suured jaemüüjad, kelle kliendid tasuvad kauba eest veebipoes ning lähevad pakiautomaadi või -roboti juurde vaid pakile järele. "Aina rohkem saime aga päringuid logistikafirmadelt, kes otsisid automaati, mille juures saaks ka paki eest maksta. Lisaks tegutseme aktiivsemalt Ida-Euroopas, kus tarbijakäitumine on meie omast erinev: olenevalt riigist tehakse 70–80 protsenti tehingutest nii, et makstakse alles pakki kätte saades," selgitas ta uue toote, Cleveron 352 tausta.

Küti sõnul on Cleveroni eeliseks kõikide teiste konkurentide seas suur tootevalik, mis võimaldab kliendil eri asukohtadesse panna pakimahule vastavalt kas siis väikesema pakiautomaadi või suure pakiroboti. "Kõik Cleveroni tooted töötavad sama tarkvaraga, moodustades ühtse terviku. Klient peab tegema vaid ühe integratsiooni ja saab kasutada kõiki Cleveroni tooteid," rääkis Kütt. "Hoiame oma tooteportfelli kompaktse tervikuna, mis katab ära meie suuremate sihtrühmade vajadused. Makselahendusega välikapp oli meil seni puudu, kuid nüüd on see olemas."

Tegevjuht lisas, et pandeemiast tingitud pakimahtude kasvu tõttu on suured logistikafirmad hakanud jõuliselt oma pakiautomaatide võrgustikku laiendama. "Seni oleme pidanud paljudest hangetest sobiva toote puudumise tõttu loobuma. Nüüd saame ka mõne suure logistikasektori hanke koju tuua," lausus ta.

Cleveron 352 on välitingimustesse sobiv pakiautomaat, millel on ekraan, tšekiprinter ja makselahendus. Pakikapp on modulaarne, koosneb eri püstakutest ja valikus on erinevaid uksetüüpe, nii et ostja saab valida endale sobivaima suuruse ning uksekombinatsiooni. Ekraaniga välikapp sobib kõikidele ettevõtetele, kes soovivad kaupa üle anda ööpäev läbi, hoolimata kaupluse või kontori lahtiolekuaegadest. Kõige sagedamini kasutavad selliseid pakiautomaate suured logistikaettevõtted.