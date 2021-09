Viljandi menetlusgrupi juht Dan-Kristjan Tops märkis, et sissemurdmiste käekiri on sarnane: ajal, mil pererahvast kodus ei ole, lõhutakse kõrvalhoone või eramu lukk, murtakse sisse ning võetakse väärtuslikum kraam kaasa. «On ka olnud mõni juhtum, kus midagi varastatud ei ole. Ilmselt põhjusel, et loodetud kraami eest ei leitud,» rääkis uurija ning lisas, et politsei teeb kõik endast oleneva, et süüdlased välja selgitada.