Shakespeare’i «Suveöö unenägu» on olnud mitme kursuse diplomilavastus. Viimati esitas seda Ugala lavalaudadel Kalju Komissarovi juhendatav lavakunstikooli 15. lend 1990. aastal. Nagu ütles praeguse lennu juhendaja Lembit Peterson, annab see lugu võimaluse nii teemade kui näitlejameisterlikkuse arendamise seisukohalt õpetada nii elu kui teatrit. Kahtlemata on see hea valik. Shakespeare’i komöödia on ühest küljest suur tükk järamiseks, kuid samal ajal hea proovikivi ja põhi, millele ­uusi oskusi ehitama hakata.