Rohkelt on punast ja rohelist värvi maha koorunud maasikalt, mis seisab Paala järve ääres, ja sama asja märkas linnakunstnik Kristi Kangilaski möödunud nädalavahetusel linna sünnipäeval Apteegi pargis asuval maasikal. Ka seal paistis mahakoorunud värvikihi alt halli betooni. Liiati tundub, et punased pilguköitjad on noortele saanud infovahetuspunktiks. Apteegi pargi maasikale on suve jooksul markeriga kirjutatud hulk viiteid Tiktoki ja Snapi kasutajakontodele.