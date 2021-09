Selle loomise taga on ettevõtja ning mitmest heategevusprojektist tuntud Indrek Kaing. Ta rääkis, et grupi loomise idee oli tekkinud samal päeval, kui tuli uudis, et Anu Raua keskuse rajamise projekt riigilt abi seekord ei leidnud.

«Minu head sõbrad filmimaailmast said lõpuks riigilt siiski toetuse, kuid keskuse jaoks raha ei leitud,» rääkis Kaing. «Mul läks tuju seda kuuldes kuidagi ära ja mõtlesin, et päris nii ei peaks need asjad olema. See polnud ju mingi meeletu summa. Anu Raud on loonud ja Eestile kinkinud tohutu väärtuse.»