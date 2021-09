Niilusoo kaitsjad said kohtust esimese võidu

Mittetulundusühingu Niilusoo üks eestvedaja Martin Laansalu nentis, et rabakaitsjaid rahuldava otsuseni on veel pikk tee, kuid esimese astme kohtust tulnud otsus annab mittetulundusühingusse koondunud inimestele, kellest suur osa on kohalikud elanikud, kindlust, et nad on õigel teel.