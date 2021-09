Eesti loomakaitse seltsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank rõhutas, et Eesti nahkhiired on looduskaitse all ning nende elupaikade kahjustamine on karistatav. «Kui te plaanite tegevusi, mis võivad häirida või takistada nahkhiirte elutsemist või talvitumist, tuleb eelnevalt konsulteerida regiooni keskkonnaameti ja nahkhiirespetsialistidega.»