"Saak on küll tüki arvult väiksem, kuid sisu tummine,” lausus Noormaa. "Uut materjali anti aasta jooksul ilmselt koroonast tingituna vähem välja, kuid soovime oludest hoolimata uut muusikat hinnata, folki kui žanrit toetada, andes välja ühe väärtusliku kulbi, aasta albumi Etnokulbi."

Aasta albumi Etnokulbi nominentideks on 2020. aasta oktoobrist 2021. aasta septembrini ilmunud pärimusmuusika albumid, mille rahvahääletus on avatud 3. oktoobrini.

1. Black Bread Gone Mad, "Maa"

Etnokulp antakse kätte 8. oktoobril pärimusmuusika lõikuspeo galakontserdil "Suu laulab, süda rõõmustab", mis saab teoks koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga. Välja antakse aasta albumi Etnokulp ja tunnustuspreemiad pärimusmuusika kõrghariduse eriala loojatele ja käimalükkajatele. Pärimusmuusika lõikuspidu on 8. ja 9. oktoobril Viljandi pärimusmuusika aidas ning sellega tähistatakse 30 aasta möödumist pärimusmuusika kõrghariduse andmise algusest Eestis. Sel puhul tulevad esimest korda pärimusmuusika aita kokku nelja kooli pärimusmuusika tudengid, õpilased ja õppejõud, kes esitavad oma loomingut koos tuntud vilistlastega.

Noormaa sõnul on muusika- ja pärimusmuusika sõbrad varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, kuid seekord otsustati muutunud olude tõttu vaheaasta kasuks ning plaan on anda traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates uuesti välja 2022. aastal.

Etnokulpide tseremooniat on Eesti pärimusmuusika keskus korraldanud 12 aastat ning see on ainus tunnustus omas žanris. Eelmisel aastal anti välja üheksa kulpi ning aasta albumi laureaat oli Cätlin Mägi ja Torupilli Jussi "Paras paar".