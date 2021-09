Viljandi täiskasvanute varjupaigas viis kõrbenud toit inimeste majast evakueerimiseni

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Arvi Uustalu sõnas, et majas kõrbes toit. ""G4S oli kohal, tulekahju ei ole. Turvafirma evakueeris inimesed majast," selgitas ta. "Praegu on esimesel korrusel uksed-aknad lahti tehtud ja turvafirma hakkab seal veel automaatsüsteemipulti taastama." Uustalu kinnitas, et olukord on kontrolli all ning päästejõud lahkuvad sündmuskohalt.