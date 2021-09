Et osalejatel jätkuks motivatsiooni, on korraldajad välja pannud rahalised auhinnad: võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot, Soome pühapaiga auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel hiis, püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus ja saared.