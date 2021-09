Vaktsineerimisbuss on pühapäeval, 19. septembril kella 10–22 Viljandi Vabaduse platsil. Samal päeval kella 10–18 on buss Suure-Jaani Tervisekoja ees, kella 10–12 Saarepeedi rahvamaja parklas ja kella 13–15 Paistu rahvamaja parklas. Kõigis kohtades saab vaktsineerida nii Pifizeri, Moderna kui Jansseni vaktsiiniga.

Vaktsineerijatelt on küsinud Jansseni vaktsiini eelkõige need inimesed, kel on soov saada viirusevastane kaitse ühe süstiga.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on inimeste huvi Jansseni vaktsiini vastu suur. "Vaktsineerimine ühedoosilise vaktsiiniga algas juba eile ning nõudlus on üsna suur. Järgmise nädala lisadoosid aitavad raviasutustel ka suuremal hulgale soovijatest vastu tulla," sõnas Parv.

Lisaks sel nädalal saabunud 2400 doosile on Eestil käimas läbirääkimised teiste Euroopa Liidu riikidega uute Jansseni vaktsiinidooside saamiseks. Järgmisel nädalal saabub Eestisse veel 14 800 Jansseni doosi, millest suuremale osale on raviasutused juba tellimused teinud. Vaktsineerimine Jansseni vaktsiiniga jätkub seega ka lähinädalatel, infot kohtade ja aegade kohta palub haigekassa jälgida vaktsineeri.ee lehelt või helistades infotelefonile 1247. Kui inimene vajab vaktsineerimise nõustamist meditsiinilistes küsimustes, siis soovitatakse pidada nõu oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonil 1220.

Jansseni vaktsiinitarnetega tekkisid tootjal augustis nii tootmis- kui tarneraskused. Haigekassa on vaktsineerijatega otsesuhtluses ning Jansseni vaktsiini on küsinud kõik haiglad ja vaktsineerimise erapartnerid, samuti mõned perearstikeskused ja koduõendusteenuse osutajad. Põhjuseks on ennekõike inimeste ootus, sest see on ühedoosiline vaktsiin. Koduõenduse puhul lisandub argumendina ka lihtsam logistika, sest koduõendusteenuse osutajad käivad vaktsineerimas kodus.