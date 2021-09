Maailmakoristuspäev on ametlikult küll täna, laupäeval, ent on juba tavaks kujunenud, et pigem on tegu maailmakoristusnädalaga, eriti haridusasutustes. Kooli- ja lasteaialapsed hakkasid oma kodukanti korrastama juba nädala algusest. Saarepeedi kooli ja lasteaia lapsed korjasid näiteks reedel prügi põõsastest, bussipeatustest ja kraavidest. «Saagiks» said nad suitsukonisid, alkoholipudeleid, kommipabereid ...