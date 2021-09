On teisipäeva, 14. septembri lõunaaeg. Õues paistab küll päike, kuid ilm on vilu ja tuuline, nii et Viljandis Paala järve ääres Järve baari ees lauas ei istu kedagi. Kell on 13 ja baar, mis tegutseb 1980. aastatel künka sisse avalikuks käimlaks ehitatud ruumides, on olnud juba tund aega avatud. Seest kostab jutukõminat.