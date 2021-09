Ega selles midagi ebatavalist ole – rokk-kontsertidel ikka juhtub. Ainult et see pole rokk-kontsert. See on Viljandi pärimusmuusika festival. Esineb Puuluup. Sundimatult publikusse viskunud artist on mees oma parimais aastais ega näe välja just tüüpiline staar. Tal on habe ja prillid, pilli pani ta enne efektset sukeldumist korraks kõrvale. Ja pill ei ole mitte seksikas kitarr, vaid Hiiu kannel. Kui mõelda, et see mees uurib matusekombeid ja õpetab Viljandi kultuuriakadeemias sotsiaalantropoloogiat, võib juhe kokku joosta. Mis toimub?