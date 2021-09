Reedel kella kümne ajal sahmis Saarepeedi lasteaia sirelipõõsastes Mesilaste rühm. "Ma leidsin Mõmmi paberi, koolipoisid on vist selle siia jätnud," kostis hõige sireleist.

Õpetaja Piret Ahosepp ütles, et tänane päev pole ainus, mil ülemaailmse aktsiooni pärast prügi koristatakse – see on lastele iseenesestmõistetav tegevus ka muul ajal. Kui koos vaadati multikat ökoloogilisest jalajäljest, suurenes koristamissoov veelgi.