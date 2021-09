Taksojuhi tapnud Viktor Kabanov soovib vabadusse

Mai lõpus otsustas kohus jätta taksojuhi tapmises süüdimõistetud Andrei Karanetsi tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamata. Kohus hindas, et Karanetsi vangistusest ennetähtaegse vabastamise korral esineb kuritegude toimepanemise oht. Võttes arvesse tema toimepandud kuritegude asjaolusid ja karistusaja pikkust, oli kohus seisukohal, et Andrei Karanetsi tingimisi ennetähtaegne vabastamine ligikaudu viis aastat enne karistusaja lõppu ei ole proportsionaalne toimepandud kuritegude laadi ja raskust arvestades ning karistus ei ole piisav, et täita oma üld- ja eripreventiivset eesmärki.