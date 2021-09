Viljandist pärit Eleryn Tiit andis välja sügisese videosingli "Kõikjal kõiges". Laul räägib ei millestki muust kui armastusest ning on uusversioon Donna Lewise 1996. aasta hitist "I Love You Always Forever". Sõnad on kahasse Eleryn Tiidu ja Maian Kärmase poolt, oma panuse andis lisaks Soome produtsent Aleksi Liski. Video autor on Hindrek "Masa" Maasik.