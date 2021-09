Koroonakriis on meile ilmekalt näidanud, kui sõltuvad oleme välistest teguritest. Kui ettevõtte tavapärast toimimist hakkavad mõjutama protsessid, mille üle pole meil mingit kontrolli, võib see meid jõuetuks muuta. Lihtne on pea jaanalinnu kombel liiva alla peita ja jääda ootama vanade heade aegade naasmist. Reaalsus on paraku see, et olukord on muutunud ja vana normaalsus ei pruugi kunagi tagasi tulla.