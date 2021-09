Taisto Liinide tootejuht Jan Landrat ütles, et 29. septembrist lõpetab sõitmise kaks Viljandimaaga seotud Valga–Tallinna liinibussi. Need on kell kaheksa Valgast sõitma hakkav Valga–Karksi-Nuia–Viljandi–Türi–Paide–Tallinna buss ning kell kaks Tallinnast väljuv Tallinna–Paide–Türi–Viljandi–Karksi-Nuia–Valga buss.