Janar Gröön võitis Soomes kulla

Nagu Sakala eelmisel nädalal kirjutas, teeb mitmekülgne kulturist Janar Gröön pärast 25-aastast karjääri trenni, et saada häid tulemusi üle 40-aastaste vanuseklassis. 12. septembril olid Soomes maailmameistrivõistlused, kus Gröön võitiski esikoha. Nüüd suundub rammumees Itaaliasse võistlustele «Mr. Olympia», mida korraldab igal aastal rahvusvaheline kulturismi ja fitnessi liit (The International Federation of Bodybuilding and Fitness, IFBB).