Keskerakonna Viljandi linnapea kandidaat on praegune riigihaldusminister Jaak Aab. FOTO: Elmo Riig

Keskerakond on Viljandi linnapea kandidaadina üles seadnud kolmandat korda riigihaldusministri ametis oleva, samuti haridus- ja teadusministri ning sotsiaalministrina töötanud Jaak Aabi, kes leiab, et omavalitsuse juhina oleks tal võimalik teha midagi, mille tulemust on kiiresti näha.