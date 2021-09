"Saime täna teada, et keskkriminaalpolitsei pidas kuriteos kahtustatavana kinni kaks MES-i juhatuse liiget. Maaeluministeeriumil pole juhtumi kohta rohkem infot, kui keskkriminaapolitsei on avaldanud. Olen kindel, et uurimisorganid teevad tõhusat tööd ja selgitavad välja juhtumi asjaolud. Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus teevad uurimisasutustega igakülgset koostööd," ütles maaeluminister Urmas Kruuse. Ühtlasi tegi ta MES-i nõukogule ettepaneku peatada juhatuse liikmete volitused ja kutsuda kokku nõukogu erakorraline koosolek.

MES-i nõukogu esimees Andres Oopkaup ei olnud kolmapäeva pärastlõunal juhatuse liikmete kinnipidamise ja neile kahtlustuse esitamisega kursis ning sai sellest teada ajakirjanikult. Kuuldes, et küsimus on COVID-19 levikuga seotud kriisimeetme raha jagamises, lausus ta, et temal on sel teemal infot täpselt nii palju, kui oli kirjas mõnda aega tagasi koostatud riigikontrolli aktis. Oopkaup leidis, et teemas on üsna selge vaidlemise koht. "Kas ettevõte vastas tingimustele oma taotluses või tegelikkuses? Selles on oluline vahet teha," selgitas ta. "Haldusmenetluse seadus nõuab, et kui ettevõtja taotlust täites eksib, tuleb arvesse võtta tegelikku olukorda. Aga ma ei tahaks seda rohkem kommenteerida."