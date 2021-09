Ugala avab sel nädalavahetusel maailmaklassika ja suure peoga 102. hooaja

"Suveöö unenägu" on Ugala pressiteate järgi Shakespeare’i üks fantaasiarikkamaid ja salapärasemaid näidendeid, mis kaunis poeetilises ja sümbolite keeles pakub rohkeid mänguvõimalusi ning avab inimese vaimu ja hinge sügavusi. Lavakunstikooli tudengitele on see neljas diplomitöö. Sügishooajal näeb etendusi peale Viljandi Tallinnas rahvusooperis Estonia ja Eesti Draamateatris ning Paides, Põlvas ja Võrus.

Peoõhtu peaesineja on armastatud ansambel Lexsoul Dancemachine ja lavale astub ka Viljandi enda Black Bread Gone Mad. Lisaks on plaanis meelelahutuslik vaheetteaste lavakunstikooli 30. lennu tudengitelt ja üllatusesinemine lavakooli 15. lennu vilistlastelt, eesotsas Merle Palmiste ja Üllar Saaremäega, kes on selleks üheks õhtuks Ugalasse tulnud, et tervitada omalt poolt "Suveöö unenägu", mida nemad ise 31 aastat tagasi teatritudengitena Ugala suurel laval mängisid.