Noorpõlves sellest trennipaigast vaid 300 meetri kaugusel elanud Kiivikas jagas treeninguseadmete kasutamise kohta õpetussõnu. Igal neist on aga peal ka ruutkood, mille abil on internetist võimalik põhjalik õpetus leida. Kiivika sõnutsi on osa seadmetest väga head, osa käib aga pisut liiga raskelt, nii et lastel ja naistel võib olla keeruline nendel trenni teha.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et välijõusaali oli Männimäele kaua oodatud. "Välitingimustes treenimise võimalustest ja nende tingimuste loomisest on räägitud palju. Rõõm on välijõulinnakut avada," kõneles ta ning lisas: "Ma usun, et väljas treenimise võimaluste loomisega peab jätkama, ning loodan, et varsti leiab välijõulinnakuid ka mujalt linnaruumist."