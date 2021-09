Läheks vaja rohkem kui kahe käe sõrmi, et üles lugeda korrad, kui mulle on öeldud, et näen välja nagu viljandlane. Näiteks on küsitud: «Kas sa oled Viljandist?», enne kui seda ise maininud oleksin. Või kui olen jutu sees märkinud, et olen pärit Viljandist, on sellele järgnenud hüüatus: «Vot ma mõtlesin, et sa näed välja, nagu sa oleksid Viljandist!» Kui olen püüdnud välja selgitada, mida see tähendab, on vastuseks kostetud midagi hipivõnke kohta.