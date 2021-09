Eesti on väike ja maakondade vahel reisimist palju, seega alati tuleb arvestada, et kõrtsi kokkuvajuv seltskond ei pruugi sugugi olla nakkusohutu. Hiiu- ja Saaremaal, samuti pisisaartel, on muidugi lihtne: kui lisaks registreeritud elanikele saavad praamile ainult nakkusohutust tõendavad inimesed, saabki Kärdlas restoranid ja baarid suurema mureta lahti hoida. Muidugi tuleks eelkõige hiidlastelt endilt küsida, kas nad üldse tahavad, et piiranguid nende saarel leevendatakse: kui läheb halvasti, siis on nemad suurimad kannatajad. Samas peame ju nii ehk naa hakkama ühiskonda vabastama ning siis on teadlastel vähemalt mingi mudel võtta, kuidas asi minna võib.