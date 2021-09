Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et Viljandimaal oli esmaspäeval kella 15 ajal elektrita rohkem kui 400 majapidamist. Kaardi järgi oli Viljandis elektrita 353 majapidamist.

Esmaspäeval kell 19 on elekterilevi peaaegu taastunud, elektrita on Viljandis ainult 25 majapidamist.

Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ivar Jurtšenko ütles kell 19 Sakalale, et teadmata põhjustel lakkas elektrikaabel mõnes kohas töötamast. "Rikkekohad leitakse üles, kaabel kaevatakse maa seest välja ja siis selgub põhjus. Siis vaadatakse lähemalt, kas kaabel on vaja välja vahetada. Keegi pole kaablit lõhkunud, kuid mingil põhjusel tekkis rike," selgitas Jurtšenko.

Ivar Jurtšenko ütles esmaspäeval kell kolm, et esialgu teati ainult seda, et kusagil on maakaabel katki.