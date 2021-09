Koristuspäevale saab registreeruda ka kooli ja lasteiaiga. Maailmakoristuspäeva kommunikatsioonijuht Laura Vadam ütles, et esmaspäevaks on Viljandimaal end registreerinud Viljandi Vaba Waldorfkool, Heimtali põhikool, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir, Tarvastu lasteaed, Olustvere lasteaed Piilu, Viljandi huvikool, Viljandi Kaare kool ning Paistu, Viiratsi ja Saarepeedi kool.

Õpilased ja õpetajad on kutsutud koristamisest osa võtma vahemikus 13.–24. septembrini. Osalejatelt oodatakse ettevõtmise jäädvustamist nii pildis kui kirjas. Need koolid ja lasteaiad, kes on täitnud kõik tingimused, sealhulgas tagasisideankeedi, osalevad konterdi ja teatrietenduse loosimises.

Maailmakoristuspäeva üldhariduskoolide keskkonnaprogrammi juht Kerli Laur ütles, et koole ja lasteaedu on sel aastal registreerunud üle 250. "Rõõm on näha, et õpetajad on väga aktiivsed ning soovivad üha enam lastele koristamise põhimõtteid ja sisu selgitadagi. Me õpetame lapsi end ümbritsevat märkama, tegema koostööd ja olema hoolivamad," märkis Laur.

Maailmakoristuspäeva vedava võrgustiku Let’s Do It World juht Heidi Solba kutsub üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid 18. septembri aktsioonidest osa võtma. "Maailma prügiprobleemid pole aastaga sugugi paranenud, küll aga näeme aina enam, et inimestes on sügav soov ja tugev tahe asju muuta. Me usume, et aeg on küps tõeliseks ja sügavaks koostööks. Maailmakoristuspäev on selle koostöö esimeseks sammuks," kõneles Solba.

Kuigi mõnes riigis on COVID-19 teinud koristusplaanidesse viimase minuti korrektiive, on teada, et osa võtab üle 150 riigi.