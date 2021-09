Galerii. Kõpu kiriku altarimaal sõitis konserveerimisele

Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa ütles, et Kõpu kiriku altarisein on aegamööda lagunema hakanud ning altarimaal halvas seisus, dateerimata ja ikka veel on tuvastamata autorlus. Lisaks sellele on kogu kiriku altariesine ruum olnud piisava valgustuseta.