Algas Viljandi kaasava eelarve ideede esitamine

Viljandi linnavalitsuse saadetud pressiteates on kirjas, et erinevalt lõpphääletusest, kus saavad osaleda vaid Viljandi elanikud, võivad ettepanekuid teha kõik huvilised.

Viljandi linnapea Madis Timpson kutsus kõiki üles oma põnevaid ideid kirja panema ja kaasava eelarve konkursile esitama. "Samuti julgustan kandideerima neid, kelle idee varasematel aastatel piisavalt toetus pole leidnud, sest järjekindlus on see, mis sihile viib. Mida suurem on esitatavate ideed hulk, seda suurem on ka tõenäosus, et nende seas on idee, millest tervele linnale kasu tõuseb ja mis suurema hulga viljandlaste toetuse võidab," kõneles Timpson.