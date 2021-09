Viljandlased noppisid rallikrossi Eesti meistrivõistluste Piiroja etapilt neli poodiumikohta.

Klassis Super 1600 olid Viljandist võistlemas Kevin Allik ja Riho Loit. Selle klassi käesoleva aasta suveräänne liider on Põltsamaa mees Arvo Kask, kellele ainsana suutis seekord konkurentsi pakkuda Kevin Allik, olles ühes eelsõitudest temast parem. Finaali start Kevinil õnnestus, kuid väike sõiduviga langetas ta kolmandaks ning teisel kohal targalt sõitvast Riho Loidist enam mööduda ei õnnestunud. Kokkuvõttes oli esimene Kask, teine Loit ja kolmas Allik. Sellega on Kasel käesoleva aasta meistritiitel taskus. Teisel kohal on enne viimast etappi kõigil etappidel poodiumil olnud Allik ja kolmandal Loit.