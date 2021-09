Angerja auks tehti festival

Kogu festivaliala kohvikute menüü koostas Belgiast pärit meisterkokk Emmanuel Wille. Tallinna vanalinnas tegutseva restorani Olde Hansa peakokk ütles, et Olde Hansa toite Ulge kohvikutes ei ole, aga Belgias seevastu kasutatakse angerjat toitudes väga palju. Ulgel pakutavatest angerjatoitudest oli väga menukas angerjasupp. Seda võis saada kooresena või ilma kooreta ja suitsumaitselisena. "Hommikul kell seitse tegime armee katlale tule alla, et seda suppi saaks ikka palju," ütles Wille. Teise leti tagant pakuti jaapanipärast pannkooki nimega okonomiyaki, mis pidavat tähendama "söö mida iganes" ning kolmandal letil seisid kausikesed riisi pokega. peakoka sõnul keedeti selle roa tarvis riis ühes Tartu jaapani restoranis, sest välitingimustes keetmisel polnud riisi ühtlaselt kõrge kvaliteet tagatud. Salati ja kastmega kaetud riisi ehtis kõige krooniks suitsuangerja riba ning peakokka sõnul on selline eine väga kerge ja meeldiv.