Kolga-Jaani sügislaat kolis Vissuverre

Veski talu peremees Aivo Jurak tervitas hommikul kell üheksa talu sissesõiduteel tulijaid ja juhatas viimaseid saabuvaid kauplejaid nende müügiplatsidele. "Mul hea meel, et meie kogukond hoiab ühte ning ma saan oma laada korraldamise kogemustega siinjuures abiks olla," ütles Jurak, kelle talus on seni peamiselt kevadlaatasid korraldatud, kuid kahel viimasel aastal on need ära jäänud. "Kevadlaatadega tahame kindlasti jätkata, sest neil on olnud alati mingi teema. "Näiteks kaitseliidu ja tuletõrje 100. aastapäev, või maakivi lõhkumise päev, Püüame leida teema, mis on huvitav ja kasulik."

Sügislaada toidu-, tarbekaupade ja vanavara müüjat kõrval tegutsesid perenaised ja kokad, pakkudes korralikku kõhutäit või tassikest kohvi magusa saia kõrvale.

Tammemäe talu tõi laadale oma mee ning naispere küpsetatud vahvlid ja rullkoogid, Kolga-Jaani perenaine Margit Aus tõi müügiletile talvekuudel valminud heegeldatud linikud ning purki pandud sügisannid. Proua elukaaslane Toivo Orgussaar ütleb end olevat jahimehe ning metsaga harjunud mehe ning seened on nad koos naisega sel sügisel Kolga-Jaani ümbruskaudsetest metsadest korjanud.

Kolga-Jaani perenaiste 12 liikmeline selts käib laatadel oma küpsetisi müümas juba 2008. aastast ning saadudu tulu eest korraldatakse tavaliselt seltsis mõni koolitus või huvireis. Pirukad, koogid ja saiakesed seltsi letil näevad isuäratavalt esinduslikud välja kuna seltsi liikmete hulgas on ka paberitega pagareid ja kondiitreid.

Laadal jagas perenaiste selts oma telki Reimanni kohvikuga, mille sooja toidu menüüs oli krõbe kana bataadikrõpsude ja hapukurgiga. Telgi ees võttis ajakirjanikul nööbist kinni endine rahvamaja juhataja Hovard Nurme ja ütles, et ega tal Reimanni kohviku vastu midagi ei ole, aga todukoht, kus müüakse alkoholi, et tohiks kanda karskusliikumise juhi nime. Laadal, mõistagi, alkoholi ei pakutud.

Vastemõisast laadale kauplema tulnud rõõmsameelne proua pakkus suvikõrvitsa-tšilli-küüslaugu-tomati hoidist, koduseid marineeritud kurke ning lihaleiva pätsikesi ja seeni. "Kõik on oma aia saadused," naeris ta, selgitades, et sajakonna meetri kaugusel ta kodust on istutatud männinoorendik, mille alt ta sel sügisel on saanud korraliku männiliimikute ja -riisikate saagi.

Totsu taluköögi toodete ja Paulina jäätisega laadale tulnud Silvia Takkel pakkus muu hulgas ka Kakumäe pirukafestivalil parima soolase ampsu tiitliga pärjatud lihapirukaid.

Omaette pilgupüüdjad olid Eeriksaare talu Inga Laansalu kääbuskanade kollektsioon. Perenaine otsustas oma paarikümne erineva kanatõuga kääbuste kollektsiooni vähendada, sest asus sügisel kooliõpetaja ametisse ega saa enam oma ajast nii palju kanadele pühendada.