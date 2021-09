Kohtule saadetud nõudesse on vallavanem Jaanus Rahula ütlemist mööda kirjutatud need summad, mis augusti keskel olid kahel omastamises kahtlustataval raamatupidajal vallale seni tagastamata. Tema sõnul on nii endine valla pearaamatupidaja Elle Tints kui raamatupidaja Kersti Bernhardt asunud raha tagasi maksma. "Võib öelda, et sellega on nad tunnistanud oma tegu."