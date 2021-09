Uue tänava puude mahavõtmise ümber tekkinud poleemika läks hinge paljudele linnakodanikele ja tekitas suurt vastukaja, kuid seni pole räägitud sellest, kuidas sama tänava elanikud teetööde keskel hakkama saavad. Kohalikud on mõistvad, kuid peavalu tekitab see, et keegi ei ütle neile, millal koduukse taha sügav kraav kaevatakse või vesi kinni keeratakse.