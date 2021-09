Viljandimaal on veerandsada viirusekandjat juures

Harjumaale tuli juurde 191 nakatunut ja Tartumaale 100. Põlvamaale, kus viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on riigi kõige suurem, lisandus ööpäevaga 31 nakatunut. Põlvamaal on see näit 1091 ja Viljandimaal 678, millega maakondlikus arvestuses oleme viiendal kohal.