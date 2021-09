Laupäeval jooksevad lapsed ümber Paala järve

Varasematest jooksudest erineb tänavune selle poolest, et ära jääb kuni viieaastaste tillujooks, sest see toob korraldajate sõnul stardiväravasse tihedalt üksteise kõrvale suure hulga täiskasvanuid.

Korraldaja Krister Kallas prognoosis, et ümber järve tuleb laupäeval jooksma 250–300 last. "Samal ajal on jalgpallipoistel laager ning Tallinna maratoni lastejooks on sama päeva õhtul, selle arvelt jääb osalus meie jooksul tõenäoliselt veidi väiksemaks," nentis ta.