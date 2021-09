Koroonapandeemia varjus ähvardava gripilaine suhtes on asjatundjad eri meelt: see võib kolmandat aastat tulemata jääda või tabada meid päris rängalt. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova ütles, et tahaks uskuda esimest varianti, aga kindel selles olla ei saa.