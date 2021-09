Viljandi kultuuriakadeemia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Aet Seil ütles, et kunagi varem ei ole loovalasid ja ettevõtlust sellises vormis ühendatud. «Lisaks on akadeemial plaan välja arendada loovettevõtluse inkubaator, kus rahastajate toel oma ideed edasi arendada. Selle programmi esimesed katsetused lõppesid suve lõpus ning praeguse seisuga on olemas neli reaalselt toimivat ettevõtet,» lausus ta.