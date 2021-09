Valla santi seisu annab aga ka läbi roosamate prillide vaadata. Kui heita pilk Põhja-Sakala vallas viimastel aastatel tehtud ehitustele ja arendustele, on väga raske leida midagi, mille kohta võiks öelda, et see oli nüüd küll ebavajalik. Pigem võib valminut igati kiita. Näiteks avati ju äsja 738 919 eurot maksma läinud väike, aga moodne ja vajalik Kõpu sotsiaalkeskus ning usin ehitustöö on mujalgi käinud. Jah, sekka on sattunud apse, näiteks Suure-Jaani tervisekoja projekteerimises tehti paar möödalasku, aga suures plaanis oli see väga vajalik ning piirkonda edendav ehitus, selles pole mingit kahtlust.