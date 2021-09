Teise samba väljamaksed kasvatasid nõudlust suurte rahatähtede järele ja tõid järelmaksu lõpetama

Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul võib läinud nädalavahetust vaadates välja tuua, et teise pensionisamba väljamaksetele järgnes klientide tavapärasest märgatavalt suurem huvi järelmaksulepingute lõpetamise vastu.

«Nii Telia Viljandi kui teiste esinduste puhul jäi läinud nädalavahetusel silma see, et külastatavus oli võrreldes varasemate nädalavahetustega märgatavalt suurem,» lausus Viilmann. Tema andmetel on viimastel päevadel klientide huvi kasvanud ka selliste nutiseadmete vastu, mida saab Telia e-poes ja esindustes soetada kampaaniahinnaga.