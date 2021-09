Männimäe saab endale välijõusaali

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on välijõulinnakut Männimäele kaua oodatud. "Välitingimustes treenimise võimalustest ja nende tingimuste loomisest on räägitud palju ning mul on hea meel, et peagi saame ühe välijõulinnaku kõigile huvilistele avada," ütles ta. "See leiab kindlasti nii noorte kui täiskasvanute hulgas palju kasutamist ning pakub mõnusat vaheldust nelja seina vahel treenimisele. Ma usun, et väljas treenimise võimaluste loomist peab jätkama, ning loodan, et varsti leiab välijõulinnakuid ka mujalt linnaruumist.“