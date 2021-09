Viljandi trükikoda Print Best alustas ettevalmistusi oma Männimäe tee 4 hoone juurdeehitiseks. Ettevõte näeb võimalust toodangu mahtu tunduvalt kasvatada ja selleks on tarvis masinaparki kahekordistada. Laienemisplaanid on aga veelgi suuremad: eesmärk on senisest 4000-ruutmeetrisest pinnast kolm korda suurem tootmisala.