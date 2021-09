Kõpu kirikus algab altariseina korrastamine

Kõpu kiriku õpetaja Hedi Vilumaa sõnul on seal Eesti üks omanäolisi altariseinu koos klassitsistliku sammasportikuse ja ainulaadse altarimaaliga "Laske lapsed minu juurde tulla". Aegamööda on aga maalitud sein lagunema hakanud, maal halvas seisus, dateerimata ja ikka veel on tuvastamata autorlus. Lisaks on kogu kiriku altariesine ruum pime ja piisava valgustuseta. Kuigi Kõpu kirik on tuntud oma erilise küünlasära tõttu, sest laelühtrid on vaid päris küünaldele, on elektrivalgustus hädavajalik.