Kuigi seened on ju metsas aasta läbi, muutuvad need olulisemaks siis, kui nähtavale ilmub rohkelt nende seente viljakehi, mida sünnib kas pannile panna või purki pista. Minus tekitab see aeg keva­dise rändlindude saabumisega samaväärset elevust. Meie metsad on üldiselt liigirikkad, nõnda leidub meil väga erineva värvuse ja kujuga seeni, mida on tore pildilegi püüda. Kuigi ma võtan ette puhtalt seenelkäikegi, on mul enamasti kaamera ­kaasas. Viimaste päevade pärastlõunad olen veetnud vanemates puistutes, ajades taga lamatüvedel ilutsevaid torikseeni.